Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям США против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям Вашингтона против Ирана и перестать вести дела с Исламской Республикой.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом находящийся с визитом в Великобритании руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

"Мы думаем, что идеальное развитие событий состояло бы в том, чтобы каждая страна присоединилась к существующему сегодня режиму санкций", - сказал глава Госдепартамента. "Мы полагаем, - продолжил Помпео, - что отказ Ирану в праве на благосостояние для того, чтобы разжигать терроризм, чтобы продолжать испытания своих баллистических ракет и своей ядерной программы - это благое дело".

Еще один плюс санкционной политики против Тегерана, как считает глава Госдепартамента, состоит в том, что эта политика "позволит иранскому народу обрести демократию, которую он по праву заслуживает". "Я убежден в том, что иранский народ не хочет того, что предлагает ему руководство Исламской Республики", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, задача Вашингтона "состоит не в том, чтобы нанести ущерб иранскому народу". "Наша цель заключается в том, чтобы Иран стал бы вести себя как нормальная страна", - пояснил госсекретарь.