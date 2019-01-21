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    Помпео призвал союзников США запретить рейсы иранской авиакомпании

    США приветствуют решение Германии отказать иранской Mahan Air в правах на посадку в Германии

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео поприветствовал решение министерства транспорта ФРГ запретить иранской авиакомпании Mahan Air совершать рейсы в Германию и призвал союзников последовать этому примеру, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "США приветствуют решение Германии отказать иранской Mahan Air в правах на посадку (в Германии - ред.). Авиакомпания перевозит оружие и солдат по Ближнему Востоку, поддерживая дестабилизирующие амбиции Ирана в регионе. Мы призываем всех наших союзников последовать этому примеру", - написал М.Помпео на своей странице в Twitter.

    Отметим, что ранее власти Германии лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэропортах Германии, объяснив эту меру соображениями безопасности.

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