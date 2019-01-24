Помпео призвал Мадуро передать власть Гуаидо

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Народ Венесуэлы достаточно страдал при катастрофической диктатуре Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уйти и открыть путь законному лидеру, представляющему волю народа Венесуэлы. США поддерживают президента Гуаидо в формировании переходного правительства, которое будет руководить Венесуэлой, пока страна готовится к свободным и честным выборам", - заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании главы оппозиционного парламента Гуаидо президентом страны.