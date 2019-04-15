Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гуманитарную помощь

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро открыть границы и пропустить гуманитарную помощь на территорию Боливарианской Республики.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в городе Кукута (Колумбия), расположенном на границе с Венесуэлой.

"Мистер Мадуро, откройте эти [пограничные] мосты, откройте границы. Вы можете покончить с этим сегодня", - сказал Помпео, чье выступление транслировалось на сайте администрации колумбийского президента.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон и Богота "хотят лучшего будущего для венесуэльцев". "США продолжат использовать все имеющиеся у нас политические и экономические возможности, чтобы помочь венесуэльцам", - добавил Помпео.