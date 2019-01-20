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    Помпео призвал лидеров Ирана освободить американских граждан, удерживаемых в стране

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Ирана освободить удерживаемых в этой стране американских граждан и остановить "террористическую кампанию по удержанию заложников".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал Помпео в воскресенье в Twitter.

    "[Аятолла Али] Хаменеи, [президент Хасан] Роухани и [глава МИД Мохаммад Джавад] Зариф должны прекратить террористическую кампанию по удержанию заложников и отметить эту годовщину освобождением Боба Левинсона <...> и других заложников", - сказал Помпео.

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