Помпео призвал лидеров Ирана освободить американских граждан, удерживаемых в стране

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Ирана освободить удерживаемых в этой стране американских граждан и остановить "террористическую кампанию по удержанию заложников".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал Помпео в воскресенье в Twitter.
"[Аятолла Али] Хаменеи, [президент Хасан] Роухани и [глава МИД Мохаммад Джавад] Зариф должны прекратить террористическую кампанию по удержанию заложников и отметить эту годовщину освобождением Боба Левинсона <...> и других заложников", - сказал Помпео.
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