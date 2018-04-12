Помпео призвал к более жестким действиям против "несостоявшейся" Сирии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео призвал к жестким мерам США в отношении Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности (США) и региональной стабильности и оно заслуживает все более жесткого ответа", - говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу.

Помпео сделал это заявление на фоне сообщений о вероятной военной операции США против сирийских властей.