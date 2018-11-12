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    Помпео призвал Эр-Рияд привлечь к ответственности виновных в убийстве Хашукджи

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео призвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

    «Госсекретарь подчеркнул, что США привлекут к ответственности всех, кто замешан в убийстве Джамаля Хашукджи, и что Саудовская Аравия обязана сделать то же самое», — сказала она.

    Ранее арабские СМИ опубликовали последние слова журналиста Хашукджи.

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