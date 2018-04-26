Помпео привели к присяге в качестве госсекретаря США

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Новый госсекретарь США Майкл Помпео официально вступил в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, Помпео привел к присяге член Верховного суда США Сэмюел Алито. Это произошло в здании Верховного суда в 14:00 по времени Восточного побережья США (22:00 по бакинскому времени), уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее кандидатура Помпео была утвержденаСенатом Конгресса США. За его кандидатуру было подано 57 голосов, против - 41. Помпео стал 70-м госсекретарем США, сменив в этой должности Рекса Тиллерсона, отправленного в отставку президентом Дональдом Трампом в марте.