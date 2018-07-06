Помпео прибыл в Пхеньян для участия в переговорах с Ким Чен Ыном

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Пхеньян для проведения переговоров о ядерном разоружении КНДР, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В составе делегации - посол США на Филиппинах Сон Ким, глава центра по делам Кореи ЦРУ Эндрю Ким, советник по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

В ходе данного визита запланированы встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и рядом представителей руководства страны.