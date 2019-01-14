Помпео прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео после участия в стратегическом диалоге с Катаром в воскресенье вечером прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, которая более полутора лет назад разорвала отношения с Дохой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД Саудовской Аравии в микроблоге в социальной сети Twitter.

Эр-Рияд стал очередным пунктом в недельном турне Помпео по арабским странам, во время которого он собирается посетить все шесть стран Персидского залива, чтобы обсудить кризис вокруг Катара.