Помпео прибыл с визитом в Киев - ФОТО

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с рабочим визитом в Киев.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок на своей странице в Twitter.

Во время посещения украинской столицы Помпео встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с главой министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загородонюком.

Сам Помпео также прокомментировал визит в Киев в своем Twitter. Он заявил, что на встрече с представителями украинского правительства намерен обсудить укрепление стратегического сотрудничества двух стран и усиление позиции Украины как свободного демократического государства.