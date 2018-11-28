Помпео предрек создание второго халифата "ИГИЛ" в Йемене

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Отказ Вашингтона от роли, которую он играет в конфликте в Йемене, может привести к росту влияния в этой стране террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) и появлению там нового "халифата", как это было в Ираке и Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео на закрытом брифинге для Сената Конгресса США. Несекретная версия его вступительного слова была обнародована пресс-службой Госдепартамента.

"В Йемене также присутствуют сторонники ИГ, которые появились там в 2014 году. Несмотря на то, что присутствие ИГ небольшое - всего несколько сотен боевиков - их ряды могут быстро расшириться, если мы уйдем. Я знаю, что никто из присутствующих не хотел бы вести войну с еще одним потенциальным халифатом, как это было в Ираке и Сирии", - обратился он к сенаторам.

Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис проводят в среду для Сената Конгресса США брифинг по поводу потенциальных санкций против Саудовской Аравии в свете ситуации с убийством журналиста Джамаля Кашукчи. Заявленной темой является также гражданская война в Йемене, в которой участвует возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддержку которой оказывает Вашингтон.