Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после убийства Сулеймани

Американский госсекретарь Майкл Помпео предостерег Тегеран от принятия ответных мер против Вашингтона после операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, шеф американской дипломатии выступил с такими словами в интервью телеканалу Iran International. Стенограмму беседы опубликовал в субботу Госдепартамент.

Помпео спросили о действиях Вашингтона в случае ответных мер со стороны Тегерана. "Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные Ирану силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда на иракской базе был убит американский контрактник из числа гражданских, - сказал госсекретарь. - Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали все возможное, чтобы не допустить их".

"Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим Иран платить по счетам", - заключил Помпео.