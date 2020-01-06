Помпео поздравил Гуаидо, потерявшего пост в парламенте Венесуэлы - ВИДЕО

Парламент Венесуэлы на официальном заседании избрал новым спикером депутата Луиса Парра вместо оппозиционера Хуана Гуаидо.

Как передает Report, последний не согласился с отстранением и вместе с соратниками "переизбрался" на пост, устроив встречу в редакции одной из местных газет.

Госсекретарь США Майк Помпео не поддерживает отстранение Гуаидо - глава ведомства пояснил, что Вашингтон по-прежнему считает оппозиционера председателем национальной ассамблеи и временным президентом.

"Поздравляю Хуана Гуаидо с переизбранием в национальной ассамблее... Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису", - заявил Помпео.

По словам госсекретаря, Штаты вместе с 57 государствами продолжают рассматривать Гуаидо в качестве легитимного спикера.

Сам Гуаидо, которого сняли с должности руководителя парламента, попытался перелезть через забор Национальный ассамблеи, желая попасть на голосование по новому кандидату. Однако полицейские сумели снять оппозиционера.