Помпео: "Поселенческая деятельность Израиля не является объектом нарушения международного права"

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (текущая) администрация согласилась с позицией президента (Рональда) Рейгана. Поселенческая деятельность Израиля не является объектом нарушения международного права. В декабре 2016 года, в самом конце своего действия администрация США в лице госсекретаря (Джона) Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал позицию американских властей об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан.

Отмечается, что израильский премьер поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за поддержку правды и справедливости.

Слова госсекретаря США Майка Помпео Нетаньяху назвал важным политическим курсом, а также исправляющими историческую ошибку.

Премьер-министр Израиля также призвал другие страны «занять аналогичную позицию».