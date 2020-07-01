Помпео попросил "Талибан" не нападать на американских граждан

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с одним из лидеров террористической группировки "Талибан".
Как передает Report, соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.
Помпео в ходе беседы с заместителем главы движения, муллой Абдулом Гани Барадаром призвал боевиков выполнять заключенное между США и "Талибаном" соглашение, в том числе — не совершать атаки на американских граждан.
Переговоры состоялись после публикации газетой The New York Times материала, в котором утверждалось, что Россия тайно предлагала связанным с экстремистским движением "Талибан" боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. По данным издания, речь идет о гибели трех морских пехотинцев США в апреле 2019 года при взрыве автомобиля в Афганистане.