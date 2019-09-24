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Помпео попросил страны мира присоединиться к осуждению политики Ирана

Помпео попросил страны мира присоединиться к осуждению политики Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением, в котором призвал все страны мира присоединиться к осуждению атак Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Как передает Report, об этом Госсекретарь США написал в своем Twitter.

По его словам, это позволит укрепить дела мира, а также послужит активизации дипломатии.

Кроме послания к государствам, Помпео выразил благодарность Великобритании, Франции и Германии за то, что они четко возложили ответственность за акт войны против Саудовской Аравии на Иран.

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