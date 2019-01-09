Помпео поддержал решение ЕС по санкциям против Ирана

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ США поддерживают решение ЕС об узаконивании санкций против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Иран и "Хезболлах" терроризировали Европу с 1979 года. Сегодняшним действием европейские государства дали Ирану ясный сигнал, что терроризм недопустим. США решительно поддерживают новые санкции и выступают заодно с нашими европейскими союзниками в противодействии общей угрозе", - написал он в своем Twitter.

Ранее Иран обвинил страны Евросоюза в укрывании террористов.