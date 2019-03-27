Госсекретарь США планирует два раза посетить Азию до середины года

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует до середины года совершить две поездки по странам Азии, одной из важных тем которых будет Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом шеф американской дипломатии рассказал конгрессменам, выступая в среду на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Я отправлюсь в Азию, по крайней мере, я планирую сделать это дважды до середины года", - отметил госсекретарь.

По его словам поездка будет связана, в том числе с "решительными мерами Соединенных Штатов в ответ на агрессивные действия Китая".