Помпео передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео передал объявившему себя президентом Венесуэлы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев, - сказано в заявлении. - Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро".

Ранее Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро золото на 1,2 млрд долларов.

По сведениям Bloomberg, резервы центробанка Венесуэлы за рубежом составляют 8 млрд долларов.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.