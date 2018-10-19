Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео осудил теракт, в котором погибли афганские силовики и журналист.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее нападение на руководство афганской провинции Кандагар. Мы сочувствуем и соболезнуем семьям генерала (Абдула) Разика и других высокопоставленных афганских официальных лиц, которые погибли при нападении. Мы также надеемся на скорое выздоровление всех раненных при нападении, включая двух американцев и одного участника коалиции, которые присутствовали при этом", — говорится в письменном заявлении Помпео.

По заявлению Помпео, США по-прежнему намерены поддерживать правительство Афганистана, в том числе и в связи с предстоящими выборами 20 октября.

Напомним, что в Афганистане совершено нападение на кампус местной администрации.