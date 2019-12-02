​Помпео оценил усилия Зеленского по борьбе с коррупцией

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что украинский президент Владимир Зеленский добился успехов в борьбе с коррупцией на Украине, но эта проблема ещё не решена.

Как передает Report, по его словам, Зеленский «основательно взялся за работу».

Он отметил, что Вашингтон предоставляет Киеву поддержку в «искоренении коррупции», чтобы украинцы «могли гордиться своей демократией и отсутствием коррупции».

«Никто не пытается претендовать на то, что риск коррупции уже побеждён. Думаю, и президент Зеленский так считает», — сказал Помпео, добавив, что украинский президент «явно добился улучшений и сделал шаги в правильном направлении».