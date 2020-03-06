Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии информации по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайские власти в том, что они изначально неохотно делились информацией по коронавирусу, из-за чего Штаты "оказались в рядах отстающих".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Та информация, которую мы получали на начальном этапе, была неидеальна, и это привело нас к ситуации, когда мы оказались в рядах отстающих лицом к проблеме, с которой мы столкнулись сегодня. Специалисты по инфекционным заболеваниям говорят мне, что это не так должно работать", - сказал Помпео.

Он добавил, что работа с китайским правительством была полна разочарований.