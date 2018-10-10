Помпео обвинил Иран в поддержке терроризма по всей Европе

© NPR

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран оказывает поддержку терроризму по всей Европе, следует из распространенного заявления.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Власти в Германии вчера объявили об экстрадиции Ассадоллы Асади, иранского чиновника, работающего под дипломатическим прикрытием, в Бельгию за его роль в предотвращенном иранском террористическом заговоре устроить взрыв на политическом митинге недалеко от Парижа, Франции, 30 июня", — сказал Помпео.

Помпео сообщил, что "масштаб этого заговора… напоминает нам, что Иран остается главным спонсором терроризма в мире". "Этот заговор также разоблачает продолжающуюся поддержку Ираном терроризма по всей Европе. Мы поддерживаем наших европейских союзников в выявлении и противодействии угрозе, которую представляет поддерживаемый Ираном терроризм по всему миру. США продолжат работать с нашими партнерами и союзниками по противостоянию угрозе, представляемой иранским режимом", — добавил госсекретарь.