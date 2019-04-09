Помпео и президент Перу обсудят вопросы торговли и борьбы с наркотрафиком

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Перу 13 апреля встретится с президентом страны Мартином Вискаррой и главой МИД Нестором Пополисио.

Стороны обсудят продвижение экономических отношений и борьбу с наркотрафиком, сообщает МИД Перу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Помпео планирует на этой неделе (с 11 по 15 апреля) совершить турне по Южной Америке, посетив Чили, Парагвай, Перу и Кукуту в Колумбии, сообщил госдепартамент.

"Во время визита Помпео проведет встречи с президентом Мартином Вискаррой и с министром иностранных дел Нестором Пополисио, во время которых они затронут важные темы двусторонней повестки, такие как продвижение торгово-экономических отношений и кооперацию в борьбе с наркотрафиком и незаконной добычей полезных ископаемых", - говорится в сообщении МИД.

Также стороны затронут и ситуацию в Венесуэле с точки зрения ее влияния на регион, особенно в части миграции.