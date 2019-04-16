Помпео обсудил санкции против КСИР с американцами иранского происхождения

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил санкции против Корпуса стражей исламской революции с иранскими иммигрантами,передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, США "всегда будут поддерживать иранский народ, который заслуживает лучшего", чем то, что ему предлагают нынешние власти.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что внесет Корпус стражей исламской революции Ирана в список иностранных организаций, которые США считают террористическими. Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".