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Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана и Ирака

​Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана и Ирака

Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в субботу в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также действия Ирана в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Моргана Ортэгуса.

"Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся провокации и угрозы региону со стороны Ирана. Госсекретарь подчеркнул решимость администрации президента США Дональда Трампа защищать американские интересы, военнослужащих, объекты и партнеров", - отметила дипломат.

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