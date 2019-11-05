Помпео обсудил с министром обороны Катара ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с вице-премьером, государственным министром обороны Катара Халидом бен Мухаммедом аль-Аттыйей и обсудил с ним положение в Иране, Ираке, Сирии и Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и министр аль-Аттыйя обсудили важность единства в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по вопросу противодействия дестабилизирующей политике Ирана, который продолжает сеять раздор в регионе. Они также рассмотрели другие аспекты двустороннего сотрудничества и региональные проблемы, в том числе Ирак, Сирию и Ливан", - отмечается в тексте.