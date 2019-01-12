Помпео назвал уничтожение ИГ приоритетом США

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты и их союзники продолжат координировать усилия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство».

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, вывод американских сил из Сирии не означает отказа от борьбы с терроризмом.

«Уничтожение ИГ остаётся нашим приоритетом. Мы продолжим сотрудничать в этом вопросе с союзными государствами», – сказал Помпео в интервью Al Hadath.

Он также выразил надежду на создание сильной арабской коалиции, которая сможет противостоять вызовам в регионе.

Ранее Помпео заявил, что США уничтожили 99 процентов ИГ.