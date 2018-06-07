Помпео назвал растрачиванием ресурсов планируемое Ираном расширение обогащения урана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают планируемое Ираном расширение обогащения урана "глупым растрачиванием ресурсов" и в очередной раз пообещали не допустить разработку ядерного оружия Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую позицию Вашингтона изложил в среду в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы изучаем сообщения о том, что Иран планирует расширение масштабов обогащения урана. Мы не допустим разработку Ираном ядерного оружия, и Иран в курсе нашей решимости. Это очередной пример того, как Иран растрачивает свои ресурсы. Ни для кого не будет сюрпризом, если протесты в Иране продолжатся", - отметил шеф американской дипломатии.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание Организации по атомной энергии страны начать подготовку к расширению масштабов обогащения урана на случай краха Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому.