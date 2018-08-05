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    Помпео назвал Иран "крупнейшим спонсором терроризма"

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп готов вести переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, однако Иран должен быть привержен изменению своего курса.

    Как передает Report, об этом в интервью Metro TV заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

    «Они являются крупнейшим государством — спонсором терроризма в мире. Именно это и пытается сделать Америка — заставить Иран прекратить заниматься такой деятельностью. Мы пытаемся добиться изменения в поведении от иранского режима», — отметил дипломат.

    При этом, по его словам, Трамп готов к переговорам с иранской стороной.

    «Президент всегда говорил, что готов к переговорам, но важно, чтобы Иран был привержен изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными», — подчеркнул Помпео.

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