Помпео назвал главную угрозу для США

Связь Huawei с властями КНР является главной угрозой для Вашингтона.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, компания якобы глубоко связана с правительством Китая.

Госсекретарь также добавил, что американские компании взаимодействуют с властями страны по-другому. Помпео подчеркнул, что в США президенты не управляют частными компаниями.

Министерство торговли США с 17 мая внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юрлица в свой черный список из-за угрозы нацбезопасности.