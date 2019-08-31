​Помпео назначил спецпредставителем по Западным Балканам

Госсекретарь США Майк Помпео назначил зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера спецпредставителем по Западным Балканам.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в госдепе.

Палмер, как ожидается, будет совмещать две должности.

"Госсекретарь назначил заместителя помощника госсекретаря Мэтью Палмера своим спецпредставителем по Западным Балканам. В этой роли Палмер возглавит усилия США по укреплению дипломатической вовлеченности в поддержку мира, стабильности и процветания региона", - следует из распространенного сообщения.

Отмечается, что Палмер посетит Словению 1 сентября, а также Брюссель, Вену и Подгорицу 4-10 сентября.