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    Помпео надеется на встрече с Ким Чен Ыном определить место и время саммита

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео надеется по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определить место и время для саммита.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Так что мы надеемся по крайней мере… начать работу над вариантами по месту и времени, когда председатель Ким встретится с президентом (США Дональдом Трампом — ред.) снова. Пока нет ни места, ни времени (встречи)", — сказал Помпео журналистам, выразив сомнение при этом, что по итогам встречи все же удастся точно определить параметры предстоящего саммита лидеров двух стран.

    Помпео рассказал, что у США продолжаются переговоры с северокорейскими партнерами по тому, как достичь денуклеаризации.

    Госсекретарь США Майк Помпео посетит 7 октября Пхеньян, где проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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