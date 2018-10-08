Помпео: КНДР готова допустить экспертов для проверки демонтажа ядерного полигона

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Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын готов допустить международных экспертов для проверки факта демонтажа ядерного полигона Пунгери.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с председателем Северной Кореи.

Он не уточнил, когда именно специалистов пустят на полигон.

Американский госсекретарь также сообщил, что в ходе переговоров с Ким Чен Ыном был достигнут "значительный прогресс" в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

М.Помпео также добавил, что США и КНДР "очень близки" к согласованию даты и места для второго саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что техническую подготовку к закрытию полигона Северная Корея начала 12 мая, 15 мая начало работ по демонтажу подтвердили американские наблюдатели. 24 мая КНДР произвела демонтаж ядерного полигона, на церемонии присутствовали иностранные журналисты.