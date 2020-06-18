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Помпео: Китай подтвердил свои обязательства по первой фазе торговой сделки с США - ФОТО

​Помпео: Китай подтвердил свои обязательства по первой фазе торговой с

Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время встречи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе встречи Ян Цзечи подтвердил приверженность и выполнение всех обязательств по первой фазе торговой сделки между нашими странами", - говорится в сообщении, которое Помпео разместил в четверг на своей странице в Twitter. Других подробностей он не привел. Запись дополнена лишь двумя фотографиями с переговоров, на которых запечатлены улыбающиеся собеседники.

Ян Цзечи и Майкл Помпео

В Госдепартаменте сообщили, что на консультациях Помпео "подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 и предотвращения будущих вспышек". Он также указал на важность взаимности в торговле, вопросах безопасности и дипломатии.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне.

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