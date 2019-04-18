​Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии

Госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в пятницу встретятся в Вашингтоне с министром иностранных дел Японии Таро Коно и министром обороны страны Такэси Иваей, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщил госдеп США.

"Госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан примут у себя министра иностранных дел Японии Таро Коно и министра обороны Такэси Иваю в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности ("2 + 2") в пятницу, 19 апреля, в государственном департаменте", - говорится в заявлении госдепа.

Обсуждения будут касаться региональной стабильности, включая вопросы КНДР, подытожил госдеп.