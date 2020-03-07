​Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем важность установления режима перемирия в Сирии, а также политическое урегулирование в Афганистане, сообщили в Госдепе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча прошла в Нью-Йорке.

"Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гутерреш обсудили прогресс в направлении политического урегулирования в Афганистане, а также развитие ситуации в Йемене, Ливии и Сирии. По Сирии они обсудили важность установления продолжительного режима перемирия, а также продолжение доставки одобренной ООН помощи", - следует из распространенного комментария.