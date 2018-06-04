 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий саммит с КНДР

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудили предстоящий саммит США — КНДР. 

    Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

    Отмечается, что разговор продлился 15 минут. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о подготовке к саммиту.

    Также они обсудили встречу президента США Дональда Трампу с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, которая состоялась в Вашингтоне.

    Кроме того, представители Вашингтона и Сеула договорились совместно изучать пути для достижения денуклеаризации и «прочного мира» Корейском полуострове.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi