Помпео и глава МИД Турции провели переговоры в Берлине

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры в Берлине с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по урегулированию ситуации в Ливии, передает Report.

"Сегодня в Берлине мы с министром иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили ливийский мирный процесс", — написал Помпео в Twitter.

По его словам, стороны условились о необходимости официального соглашения о прекращении огня в Ливии и установлении надёжного механизма контроля за соблюдением перемирия.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK