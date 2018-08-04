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    Помпео и глава МИД Китая провели встречу в Сингапуре

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И провели встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре, в ходе которой обсудили ситуацию с КНДР и отношения между Вашингтоном и Пекином.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

    Помпео заявил, что конструктивные отношения США и Китая приводят к «значимым результатам», и заявил о важности их продолжения.

    «Он подчеркнул нашу общую приверженность окончательной, полной и подтверждённой денуклеаризации КНДР, как было согласовано председателем Ким (Чен Ыном), а также важность дальнейшего выполнения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Науэрт.

    Кроме того, они обсудили обеспокоенность США из-за действий Китая в Южно-Китайском море. 

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