Помпео и Джонсон обсудили борьбу с ИГИЛ

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел США и Великобритании, Майк Помпео и Борис Джонсон, обсудили гуманитарную ситуацию в Йемене и борьбу с террористической группировкой ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Госсекретарь Помпео говорил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Они обсудили ряд глобальных вопросов, в том числе нашу совместную борьбу с ИГИЛ, а также гуманитарную ситуацию в Йемене», — сказала Науэрт.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и правительственные войска.

Ранее Помпео рассказал о борьбе США с тиранией после Второй мировой.