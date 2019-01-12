Помпео и Чавушоглу обсудили вывод американских войск из Сирии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии», – отмечается в сообщении.

Помпео в разговоре с Чавушоглу также подтвердил приверженность США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.

Ранее Помпео заявил, вывод американских сил из Сирии не означает отказа от борьбы с терроризмом.