 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Помпео и Чавушоглу обсудили вывод американских войск из Сирии

    Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.

    Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

    «Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии», – отмечается в сообщении.

    Помпео в разговоре с Чавушоглу также подтвердил приверженность США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.

    Ранее Помпео заявил, вывод американских сил из Сирии не означает отказа от борьбы с терроризмом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi