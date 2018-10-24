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    Помпео анонсировал меры США против ответственных за убийство Хашукджи

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты отзовут визы у официальных лиц из Саудовской Аравии, которые замешаны в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

    Как передает Report, об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Майк Помпео.

    «Мы установили несколько причастных лиц, в том числе сотрудников спецслужб, королевского суда, министерства иностранных дел и других ведомств. Мы подозреваем их в причастности к убийству Хашукджи», — сказал госсекретарь.

    По его словам, сотрудники Госдепа также сотрудничают с Министерством финансов и рассматривают возможные меры против ответственных в содеянном.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».

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