Помпео анонсировал меры США против ответственных за убийство Хашукджи

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты отзовут визы у официальных лиц из Саудовской Аравии, которые замешаны в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает Report, об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы установили несколько причастных лиц, в том числе сотрудников спецслужб, королевского суда, министерства иностранных дел и других ведомств. Мы подозреваем их в причастности к убийству Хашукджи», — сказал госсекретарь.

По его словам, сотрудники Госдепа также сотрудничают с Министерством финансов и рассматривают возможные меры против ответственных в содеянном.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».