Помощника Лукашенко задержали при получении взятки в крупном размере

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Беларуси задержали помощника президента страны - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко при получении взятки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Оперативно-разыскные мероприятия прошли по поручению главы государства.

С.Ровнейко доставили в СИЗО, он дает "признательные показания", добавили в КГБ республики.

Отмечается, что в поле зрения силовиков Ровнейко попал более года назад, когда в КГБ поступила информация "о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию".

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

У президента Александра Лукашенко есть уполномоченные представители по всем областям Беларуси (Минской, Могилевской, Гомельской, Витебской, Брестской, Гродненской) и городу Минску, их называют помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов.