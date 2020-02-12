 Наверх

Помощник Трампа заявил, что США близки к достижению договоренностей с талибами

Помощник Трампа заявил, что США близки к достижению договоренностей с

Соединенные Штаты в ближайшее время могут достичь соглашения с радикальным движением "Талибан" .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

“Достигнут большой прогресс, думаю, мы можем близко подойти (к договоренности). Надеюсь, что талибы найдут определенные возможности, чтобы вступить в финальные переговоры. 

Думаю, мы достигнем значительного прогресса. Хорошие новости могут скоро последовать. Это должно быть сокращение насилия, межафганские переговоры для продвижения вперед. Надо подождать в течение нескольких дней или недель”.

Говоря о перспективах вывода американских войск, помощник Трампа дал понять, что это не произойдет в ближайшее время.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!