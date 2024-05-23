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Помощник свергнутой Пак Кын Хе получил должность в администрации нынешнего президента

Помощник свергнутой Пак Кын Хе получил должность в администрации нынешнего президента Чжон Хо Сон, бывший помощник свергнутого президента Южной Кореи Пак Кын Хе, был назначен новым секретарем в администрации президента Юн Сок Ёль.
Другие страны
23 мая 2024 г. 19:13
Помощник свергнутой Пак Кын Хе получил должность в администрации нынешнего президента

Чжон Хо Сон, бывший помощник свергнутого президента Южной Кореи Пак Кын Хе, был назначен новым секретарем в администрации президента Юн Сок Ёль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

"Ожидается, что Чжон приступит к исполнению своих обязанностей в качестве секретаря в канцелярии старшего секретаря президента по гражданским и социальным вопросам в ближайшем будущем", - сообщил агентству Рёнхап представитель администрации президента.

Источники сообщили, что Чжон будет исполнять обязанности секретаря президента по гражданским вопросам.

Чжон был известен как правая рука экс-президента Пак Кын Хе, любые вопросы и встречи, связанные с главой государства, решались через него.

Юн Сок Ёль вступил в должность президента Южной Кореи 10 мая 2022 года. На посту главы прокуратуры Центрального округа Сеула в то время он руководил расследованием в отношении администрации Пак Кын Хе.

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