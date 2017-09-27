Советник президента Украины: Пожар под Винницей мог устроить беспилотник

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Пожар на складах под Винницей мог быть устроен при помощи беспилотника, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) накануне пытались его перехватить.

Как передает Report, об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник. СБУ пытались перехватить", — написал Ю. Бирюков в Facebook.

Он также подчеркнул, что, по неофициальным данным, накануне задержали предполагаемых диверсантов, но похоже "кто-кто прорвался".

Отметим, что 26 сентября в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По информации Генштаба Украины, пожар в общей сложности охватил 10% складов.

Военная прокуратура центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту совершения диверсии.