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Помощник президента США посетит Израиль

Помощник президента США посетит Израиль Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен нанести вскоре визит в Израиль, чтобы обсудить с новым правительством еврейского государства, в том числе перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном.
Другие страны
10 января 2023 г. 02:03
Помощник президента США посетит Израиль

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен нанести вскоре визит в Израиль, чтобы обсудить с новым правительством еврейского государства, в том числе перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Салливан подтвердил это на брифинге для журналистов пресс-пула Белого дома.

"Отправлюсь в Израиль. И это будет существенной темой для разговора, когда я поеду", - заявил советник главы американской администрации, комментируя ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном.

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Версия на азербайджанском языке Ceyk Sallivan İranı müzakirə etmək üçün İsrailə səfər edəcək

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