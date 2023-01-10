Помощник президента США посетит Израиль

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен нанести вскоре визит в Израиль, чтобы обсудить с новым правительством еврейского государства, в том числе перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен нанести вскоре визит в Израиль, чтобы обсудить с новым правительством еврейского государства, в том числе перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Салливан подтвердил это на брифинге для журналистов пресс-пула Белого дома.

"Отправлюсь в Израиль. И это будет существенной темой для разговора, когда я поеду", - заявил советник главы американской администрации, комментируя ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном.