Помощник президента США и генсек НАТО обсудили активизацию работы западного ВПК

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на встрече меры по активизации работы западного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на встрече меры по активизации работы западного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан и Столтенберг говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вашингтоне, "включая повышение стойкости союзников и дальнейшее оживление трансатлантической оборонной промышленности". "Они также подчеркнули непоколебимую поддержку Украины", - отмечается в заявлении.

Где именно состоялась встреча, не уточняется. Столтенберг ранее прибыл в США.

Саммит НАТО в американской столице пройдет 9-11 июля под председательством Столтенберга.